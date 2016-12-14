Депардье потребовал более 7 миллионов рублей от московской бизнесвумен

Знаменитый актер Жерар Депардье, три года назад получивший российское гражданство, решил судиться с предпринимательницей из Москвы. Общая сумма поданных знаменитостью исков превышает 7 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, в картотеке арбитражных дел числятся три иска от Депадье к московской бизнес-леди. Известно, что один из них на 1,5 миллиона рублей, второй более чем на 5 миллионов и третий на 500 тысяч. В настоящий момент неизвестно, в чем именно заключаются претензии актера к российской предпринимательнице.

Напомним, Депардье стал российским гражданином в 2013 году, но сохранил также и гражданство Франции. Местом прописки звезды стал город Саранск, однако в настоящее время проживает он за рубежом.