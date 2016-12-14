Путин снова во главе влиятельных людей мира

В новом рейтинге, опубликованном известным американским журналом Forbes, российский президент Владимир Путин опередил ныне действующего коллегу американской сверхдержавы на 47 пунктов. И всех остальных тоже.

Уже четвёртый раз Путин возглавляет названный рейтинг самых влиятельных людей мира. Как поясняет журнал, по соотношению желаний и результатов как в России, так и Сирии. А по утверждению Барака Обамы и его однопартийцев – и на выборах в США. Что уж говорить, например, про Украину, где практически ни один выпуск новостей за день не обходится без мнимых вездесущих козней российского президента либо проблем России. И это несмотря на все обвинения и санкции со стороны Запада.

Впрочем, избранный, но не вступивший в должность президента США Дональд Трамп уже почему-то занимает в рейтинге второе место, немецкий канцлер Ангела Меркель – третье, а за ними идут глава правительства КНР Си Цзиньпинь и Папа Римский Фринциск.

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