В Госдуме считают, что ООН нужно приравнять кибератаки к агрессии

Хакерские атаки на сайты государственных учреждений и ведомств необходимо приравнять к агрессии. С такой инициативой необходимо выступить в ООН российскому МИДу по мнению замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы.

Депутат напомнил, что двумя месяцами ранее вице-президент США Джо Байден призвал к симметричному ответу на кибератаки, якобы совершенные по указанию Кремля. По мнению депутата, это является завуалированным приказом начать подготовку к воздействию на системы подсчета голосов во время президентских выборов в России, что может поставить под сомнение результаты голосования и впоследствии стать причиной для отказа их признания на международном уровне.

По мнению Чепы,это является основанием для того, чтобы МИД России выступил в ООН с инициативой о приравнивании хакерских нападения на госучреждения к проявлениям агрессии.

Читайте также:

Украина обвинила Россию в кибератаках на сайты госслужб

См. все новости дня