Иностранцам с русскими корнями могут упростить получение гражданства

Иностранцы, имеющие русские корни, смогут проходить упрощенную процедуру получения гражданства России в том случае, если Госдума примет соответствующий закон, проект которого был внесен депутатами от ЛДПР.

В частности, в случае принятия закона не потребуется обязательное проживание на территории Российской Федерации в течение пяти лет и предоставление вида на жительство. Кроме того, не придется сдавать экзамен на знание языка, если хотя бы один из родителей является русским и в свидетельстве о рождении есть соответствующая запись. Достаточно будет только начать процедуру отказа от уже имеющегося гражданства.