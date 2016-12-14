В России меньше трети граждан довольны благосостоянием

Менее трети россиян, принявших участие в опросе Всемирного банка и ЕБРР в уходящем году, довольны своим уровнем жизни. Это на 10% меньше, чем в 2010 году. В Германии и Италии результат 72 и 42 соответственно.

Доклад был составлен по итогам опроса, проведённого в 34 странах в рамках совместного проекта ВБ и Единого банка реконструкции и развития «Жизнь в переходный период». Из 32% россиян, положительно оценивших своё благосостояние, 15% считают, что оно выросло за последние годы, а 9% уверены, что улучшилась и экономическая ситуация в стране. В 2010 году эти результаты составляли, соответственно, 30 и 27%. Кроме того, 22% участников видят улучшение политической ситуации, а 13% - снижение уровня коррупции в стране за обозначенный период.

Результаты соцопроса показали также заметные отличия в менталитете с жителями европейских стран. Если в России 83% опрошенных предпочитают стабильный экономический рост обилию прав и свобод, то в Германии таких респондентов всего 15, а в Италии – 69 процентов.

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