Свердловский Роспотребнадзор ввел санкции против кори
14 декабря 2016, 16:25 [ «АН-Екатеринбург» ]
В Свердловской области введены новые ограничительные мероприятия в связи со вспышкой кори, сообщает пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора.
Согласно приказу главного санитарного врача Свердловской области от 13 декабря 2016 года, все участники массовых мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, а также организаторы и сопровождающие обязаны иметь при себе документы о наличии иммунизации против кори (справка из поликлиники или прививочный сертификат). Ответственность возложена на организаторов.
Всего к настоящему времени лабораторно подтверждены 63 случая заболевания корью. Напомним, что с 30 ноября в Екатеринбурге действуют ограничительные мероприятия: запрещен прием учащихся в образовательных учреждениях всех уровней, включая институты дополнительного образования, не имеющих прививок от кори либо не болевших ей. Также отсутствие прививки или справки о перенесенном заболевании стало препятствием для работы в образовательных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях.