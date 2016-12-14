Матвиенко предложила подать в суд из-за переноса ЧМ по бобслею и скелетону

Россия может инициировать судебное разбирательство из-за переноса чемпионата мира по бобслею и скелетону. Такой вариант развития событий не исключила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По мнению Матвиенко, РФ должна обратиться в суд с иском о возмещении затрат на подготовку к ЧМ. Спикер Совфеда добавила, что Россия всегда отличалась серьезным подходом к организации подобных состязаний.

О том, что российский город Сочи лишили права на проведение турнира, «АН-онлайн» сообщили накануне. Сегодня стало известно, что Федерация бобслея РФ не будет протестовать из-за этого решения международных спортивных функционеров.