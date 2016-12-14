В Россию будут снова ввозить египетский картофель

В среду, 14 декабря, Россельхознадзор принял решение частично отменить ограничения на ввоз египетского картофеля в РФ.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что частично картофель из Египта можно будет ввозить уже с завтрашнего дня. Данное решение приняла Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору под гарантии центральной администрации карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет.

Уточняется, что ввоз корнеплодов будет позволен исключительно из тех зон, где ранее не были выявлены карантинные для нашей страны объекты.