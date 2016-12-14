Социальная поддержка

Как бы мы не критиковали социальные функции нашего государства, все равно в определенных случаях мы надеемся на его помощь и получаем её. В ряде социальных проблем на помощь гражданам приходит Фонд социального страхования. Накануне 25-летнего юбилея Волгоградского регионального отделения ФСС, которое отмечается 16 декабря, корреспондент «Аргументов недели» встретился с управляющим отделением Павлом ГЛАДКИХ.

О цифрах

Многие цифры, приведенные в бюджете ФСС, характеризуют состояние региональной экономики и объективно позволяют оценить социально-экономическую ситуацию в Волгоградской области. Так, исполнение бюджета регионального Фонда за 9 месяцев 2016 года составило: по доходам – 4,3 млрд рублей, по расходам – 5 млрд рублей. Один из источников дохода – страховые взносы работодателей, но количество страхователей по сравнению с таким же периодом 2015 года снизилось на 5,5% и составило 63095. При этом снижении размер среднемесячной заработной платы вырос на 13,8% , теперь эта цифра - 22592,81 рублей. Численность работающих в последние годы продолжает сокращаться, она снизилась на 9,9% и составила 677030 человек.

Социальные обязательства распределились следующим образом. Общая сумма денег, выплаченных по больничным листам и пособиям по материнству и детству, составила 3,8 млрд рублей. Более одного миллиона рублей направлено на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде. Расходы по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составили 627 млн рублей. На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших принято бюджетных обязательств на сумму 90 млн рублей. Расходы на обеспечение инвалидов - более 371,5 млн рублей.

О санаторно-курортном лечении

По закону сейчас существует десять категорий граждан, которые могут претендовать на санаторно-курортное лечение, если, конечно, они не отказались от этой услуги и не получают её в денежном выражении через Пенсионный фонд.

В соответствии с финансированием обеспеченность граждан санаторно-курортным лечением в этом году составила 28 процентов. Поэтому очередность переходит из года в год. Стоит отметить, в последнее время напряженность несколько спала. Во многом из-за того, что ранее юридически подкованные граждане обращались в прокуратуру и в суд, который присуждал Фонду социального страхования исполнение обязательств по санаторно-курортному лечению. И получалось, что из года в год ездили одни и те же люди. Но Верховный суд пришёл к заключению, что очередность должна соблюдаться, и у граждан есть равные права на получение услуг. Поэтому сейчас существует электронная очередь, и любой гражданин, зайдя на сайт реготделения, может по персонифицированной карточке посмотреть свою очередь. На 2016 год уже исполнены контракты на 2407 путёвок с санаториями, определёнными по конкурсу. Это региональные здравницы «Волгоград», «Качалинский», «Ергенинский», «Ахтуба». А так же санатории в Анапе, Геленджике, Сочи, Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках.

О страховых случаях на производстве

С начала 2016 года в волгоградском ФСС зарегистрировано 568 несчастных случаев на производстве. Из них по результатам экспертизы 460 признаны страховыми, в том числе 54 тяжёлых и 13 смертельных. Наибольшее число страховых случаев произошло на предприятиях, самых больших по численности работников. Вот такая прямо пропорциональная статистика. В их числе «Титан-Баррикады», «Волгограднефтемаш». Всегда в этом печальном рейтинге фигурирует УФПС «Почта России»: почтальоны падают, их кусают собаки, иногда даже грабят – работники почты всегда в зоне риска. В этом году страховые выплаты по несчастным случаям на производстве проиндексированы на 6,4%.

Об электронных больничных

Предполагается, что в ближайшие годы листок нетрудоспособности, который сейчас существует в бумажном виде, уйдет в прошлое. На приеме у врача будет оформляться электронный больничный, который отправится в два адреса: в ФСС, который производит выплату, и страхователю, чтобы он был в курсе, по какой причине человек отсутствует на работе. На следующем этапе страхователь, как звено, производящее расчеты, вообще уйдет из этой цепочки. Ведь все данные уже сейчас аккумулирует Пенсионный фонд - страхователь передает персонифицированные сведения по своим работникам в этот фонд. Планируется, что со временем ФСС по электронному взаимодействию будет запрашивать эти сведения в Пенсионном фонде. Тогда исключаются и ошибки, которые страхователь делает при расчетах, исключается возможность предоставления недостоверных данных. Это уменьшит количество конфликтов между работниками и работодателями по выплате пособия. Планировалось, что Волгоградская область перейдёт на пилотный проект «Прямые выплаты» и электронный больничный с 1 июля 2017 года. Но сейчас дата перенесена на 1 июля 2018 года.

О самой сложной теме

Очень часто многие понимают, что Фонд социального страхования – это только технические средства реабилитации, больше всего обращений происходит именно по ним. Но ситуацию хорошо иллюстрируют деньги: за прошлый год общие расходы у регионального фонда сложились в размере 5 млрд рублей. А на средства реабилитации было потрачено 370 млн. рублей, то есть это только 7%. Но по времени занятия этой темой происходит обратная пропорция: 95% времени управляющего и многих сотрудников уходит на решение именно этого вопроса. К сожалению, это очень сложная тема. В то же время законодательство не стоит на месте и поставщики, надо отдать им должное, чувствуют потребителя и подстраиваются под них, улучшая качество и ассортимент изделий.

«Мы понимаем сложность ситуации и ту функцию, которую исполняем, - заключил в конце беседы Павел Гладких.- Финансирование не уменьшается, даже по некоторым позициям, к примеру, по пособиям – растет, хотя процент страхового тарифа не увеличивается. На покрытие дефицита направляются межбюджетные трансферты. Хочу обнадёжить волгоградцев, что все социальные гарантии, установленные государством будут выполняться. Для Фонда социального страхования – это приоритет».

Мария СТРОГОВА