Стало известно, кто будет вести в Госдуме физкультуру

Чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и боксер Николай Валуев будут проводить с депутатами Госдумы занятия гимнастикой прямо в зале пленарных заседаний в случае, если мероприятия будут продлеваться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что если заседания будут длиться до 20.00, то необходимо делать перерыв на производственную гимнастику. Ирина Роднина отметила, что у нее уже разработан комплекс упражнений, а Николай Валуев все еще готовится, передает РИА "Новости".

Напомним, в прошлую среду пленарное заседание Госдумы завершилось именно в 20.00. Однако депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева заявили, что из-за переработок подрывается здоровье и отсутствует время на то, чтобы покормить мужа ужином.