Жириновский покусился на святое

Владимир Жириновский с трибуны Государственной Думы предложил отменить Григорианский календарь и жить одними датами с Европой по Юлианскому. В том числе, перенести Рождество на 25 декабря, как на Западе.

Лидер ЛДПР заявил, что больше никто в мире, кроме РФ, не пользуется Григорианским календарём, введённым в России с 1917 года. Поэтому только у нас Рождество Христово отмечается на две недели позже, чем в остальном мире.

Отметим, что Испания, Италия, Польша, Португалия, Франция, а также области нынешних Германии и Австрии перешли на григорианское летоисчисление еще в XVI веке. Более того, в год перехода на новый календарь Бельгия и Голландия остались без Рождества. Сейчас единицы стран в мире пользуются как раз Юлианским календарём.

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