Чиновники прокомментировали скандал в СМИ вокруг елочных игрушек

Челябинская область попала в федеральную информационную повестку с далеко не позитивной темой. Дошло дело до скандала, поползли слухи об увольнениях журналистов и действии в регионе строгой цензуры. В причинах произошедшего разбирался зам руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

На сайте «Южоуральская панорама» чиновник прокомментировал события минувшей недели и подчеркнул, что для всех участников этого псевдоскандала это хороший урок, из которого надо сделать правильные выводы.