Михаил Лонщаков: казачья община первична

Казачий полковник Михаил Лонщаков, лидер общественной организации «Казаки воины России и зарубежья» Челябинской области вернулся из Москвы, где проходил Совет атаманов и Большой Круг организации. В котором приняли участие представители 55 зарегистрированных региональных российских отделений, десяти отделений, находящихся в стадии регистрации. Были делегаты из Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. А также казаки из Австралии, Сербии, Чехии, Словакии. Канады, Франции, Германии…









Основная задача «Казаков воинов России и зарубежья» прекратить внутриказачьи распри, искусственное деление на казаков реестровых и нереестровых. Придти к единению. Когда единая казачья община будет считаться первичной ячейкой казачьего общества. И она в случае необходимости будет выделять для государственных нужд столько казаков, сколько будет нужно. Соответственно на Кругу присутствовали казаки, как в исторической казачьей форме, так и в форме утвержденной президентом Российской Федерации. То есть на съезде общественной казачьей организации присутствовало много казаков реестровых. И они принимали непосредственное участие в работе Большого круга и обсуждении всеказачьих дел.



