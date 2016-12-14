В ближайшие две недели на дорогах Москвы ожидаются чудовищные пробки

Сегодня в Центре организации дорожного движения предупредили о том, что в ближайшие две недели на московских дорогах будут серьезные пробки.

С 15 по 30 декабря автовладельцам рекомендуется пересесть на общественный транспорт, поскольку в связи с подготовкой к Новому году люди чаще выезжают в магазины, чтобы купить продукты и подарки, передает в среду портал "Газета.Ru". Кроме того, ситуацию с пробками могут осложнить и неблагоприятные погодные условия.

Отмечается, что уже в предпоследний день года дороги ощутимо освободятся, а к вечеру 31 декабря трассы и парковки у торговых центров вовсе опустеют.