Виктория Братченко: талант должен быть разносторонним

Виктория Братченко действительно хорошо рисует и пишет неплохие стихи. В прошлом году, она сыграла роль Риточки в благотворительном спектакле «Покровские ворота» по известной комедии Леонида Зорина, в челябинском народном театре Павла Каштанова. А, в этом году, ей доверили непростую роль, в спектакле по не менее известной пьесе Георгия Горина «Тот самый М.». Роль правда без слов, но очень сложную. Потому, что по ходу представления Виктории, пришлось демонстрировать, на неопытных и неподготовленных партнерах, целый каскад самых экзотических, и конечно же очень зрелищных приемов рукопашного боя. И мало кто знает, что за неделю до премьеры, на репетиции, она серьезно травмировалась, и даже на спектакль пришла с трудом…

В очередном благотворительном спектакле челябинского народного театра Виктория, хотела бы сыграть, уже не просто роль со словами, а действительно глубокую и подлинно драматическую. При этом одна из причин, почему Виктория Братченко, принимает участие в подобных постановках, то, что традиционно все сборы артистами перечисляются Детскому онкогематологическому центру, а в трудное кризисное время тяжелобольные дети особенно нуждаются в помощи.











Виктория Братченко генеральный директор группы компаний «Южноуральская бизнес линия», председатель правления благотворительного фонда АНО «РВС». Человек, что называется, сделавший себя сам. Сама заработала деньги на учебу, и в результате имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Один из дипломов - красный, ей даже предлагали остаться на кафедре криминологии, заниматься наукой...

Родилась в Ялте. Родной отец предприниматель, а отчим военный летчик. Воевал в Афганистане. Будучи серьезно раненным, нечеловеческим усилием воли нашел в себе силы, и спас своих боевых товарищей. За это был награжден боевым орденом. Он же стал, и первым тренером Виктории…., по армейскому рукопашному бою и самбо. В гарнизоне, тогда было не так много занятий для оравы малолеток, и многие дети военнослужащих, уже с 5-6 лет, с его помощью, приобщались к занятиям единоборствами. В дальнейшем в ее жизни были профессиональные занятия тхэквондо, каратэ, прикладным айкидо, экстрим файт. А в перерывах Виктория успевала серьезно заниматься бальными танцами. Оттачивала врожденную гибкость тела, чувство ритма, сложные двигательные навыки. Ежедневно поддерживала, и поддерживает хорошую спортивную форму. Для контроля массы тела у нее к примеру есть – «измерительные» джинсы, которые она носила еще в 10 классе…











Но увлечение боевыми искусствами все-таки взяло верх, хотя Виктория Братченко уверена, что танцует она гораздо лучше, чем дерется…



Как то летом с подругой, уже вечером, шла в самом центре Челябинска, по театральной площади в сторону драматического театра. Она, тогда еще, работала, как всегда увлеченно на челябинском телевидении. И не предполагала даже, что всерьез увлечется театральным искусством. Совершенно неожиданно на встречу к ним выбежали два перепуганных парня, за которыми гналась целая толпа разъяренных мальчишек. Догнав, прямо перед подругами, их повалили на асфальт, и начали с остервенением топтать.



Не растерявшись, Виктория, тут же подбежала к одному из избиваемых, который, к тому времени, был уже, похоже, без сознания, и даже не защищался. Растолкав нападавших, склонилась над ним, и начала прощупывать у него пульс, возможные переломы ребер. Потому, что Викторию Братченко, в спортзале мастера единоборств, научили еще, и основам оказания первой помощи, и выживания. Слегка приподняла ему голову, чтобы он, своею собственною кровью не захлебнулся. Пыталась объяснить, разъяренным мальчишкам, что нельзя так зверски избивать беспомощного человека. И в этот самый момент, когда она кричала на них, взывала к их совести, кто-то сбоку, в прыжке, с разворота, ударил ее ногой в лицо. Как потом выяснилось, сломал ей при этом в трех местах нижнюю челюсть. Поднявшись на ноги, практически в отключке от болевого шока, уже на автопилоте, поддерживая руками, свое разбитое лицо, Виктория с «вертушки», ногой в ответ все же ударила ближайшего к ней и самого агрессивного парня из толпы нападавших. Попала ему в голову. И… нокаутировала его. Как потом выяснилось, тоже, сломав ему при этом челюсть. Встретились с ним потом уже в городской челюстно-лицевой хирургии. Через три дня, когда потерпевший вышел из комы, поговорили по душам…