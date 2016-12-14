Иностранцы смогут получить вид на жительство в России, выиграв лотерею

Оригинальное новшество предложили депутаты Ленинградской области. Они разработали законопроект, согласно которому иностранцам будут предоставлять вид на жительство в нашей стране путем лотереи. Документ планируется внести в Госдуму.

Таким способом парламентарии надеются привлечь больше иностранцев на территорию РФ. Планируется, что в лотерее смогут участвовать все желающие, достигшие совершеннолетия, а также получившие образование не ниже среднего общего, сообщает ria.ru.

Выбирать победителей будут случайным образом из жителей стран, перечень которых утвердят на федеральном уровне. Отмечается, что участие в лотерее будет абсолютно бесплатным.