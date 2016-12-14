Ученые выяснили, что способно сделать человека счастливее

Лондонские ученые выяснили, от чего в большей мере зависит счастье человека. Свои выводы они сделали на основе опроса, в котором участвовали двести тысяч респондентов из разных стран.

В принципе, можно сказать, что ученые еще раз доказали, что счастье далеко не в деньгах. Заключение экспертов гласит, что для людей более важны психическое и эмоциональное здоровье, а также окружающий социум, чем экономическое благополучие, сообщает rg.ru.

Так, наличие надежного партнера радует человека больше, чем повышение зарплаты. Также ученые считают, что людей делает счастливее ощущение свободы, а также доверительные отношения с окружающими.