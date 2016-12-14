Сенная площадь в Петербурге преображается

За облагораживание пространства в центре города власти взялись всерьез. Сенная площадь все больше похожа на настоящую историческую площадь, а не на "базар-вокзал". Напомним, павильоны, которые более десяти лет опутывали площадь настоящей торговой паутиной, снесли. Всего без "крыши над головой" остались более шестидесяти нелегальных торговых точек.



Пространство, неожиданно ставшее свободным и красивым, замостили плиткой, украсили вазонами с растениями. А теперь вошли во вкус и посягнули на "святая святых" автомобилистов - парковки. Со среды, 7 декабря, на площади начались работы по расширению границ пешеходной зоны.



- Это будет сделано за счет ранее существовавших автомобильных парковок, - рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.



Завершить очередной этап благоустройства планируют к концу недели. На площади появятся дорожные знаки и ограничивающие устройства, которые перекроют проезд для машин.



- Просим горожан с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий и переставить свои автомобили с Сенной площади, - говорят в Комитете. - Машины, припаркованные с нарушением правил, будут эвакуированы.



Небольшая часовня во имя святого великомученика Иоанна Нового Сочавского, находящаяся на Сенной, после реконструкции сильно возрастёт в размерах: предполагается, что её площадь увеличится в семь раз. Восстановление часовни началось в понедельник, 5 декабря. Закончить работы обещают к концу следующего года. Можно только представить себе объём требуемых усилий, потому что с нынешних 16,6 кв м размер часовни достигнет 109.



Информация об этом появилась на официальном сайте Спаса на Сенной. Часовня – это лишь начало реконструкции огромного массива зданий Храма Успения Пресвятой Богородицы (того самого Спаса на Сенной). Как отмечают священнослужители, раньше церковь была одной из самых многочисленных по числу прихожан.



Несмотря на то, что у работ есть подрядчик – компания «Прогресс» - ведётся сбор пожертвований на восстановление часовни. В благоприятном случае вырученные деньги помогут ускорить процесс воссоздания здания и Рождество Христово уже можно будет отпраздновать там.



У Спаса на Сенной тяжёлая история: заложенный в середине 18 века храм с приходом к власти большевиков сначала был разграблен, а затем и вовсе разрушен. Уже в начале 20-х годов все ценности из здания вынесли, но Спас всё ещё выполнял церковные функции. Затем, в 1938 году, храм закрыли и сняли с охраны, а спустя двадцатилетие его взорвали во время очередной антирелигиозной кампании. На освободившемся месте построили станцию метро «Площадь мира» (в дальнейшем «Сенная площадь»).

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