Красноярский суд обязал полицейского заплатить 200 тысяч рублей за выбитый глаз

В Красноярском крае закончилась судебная тяжба, которая длилась четыре года. Пострадавший от действий полицейского отсудил компенсацию морального вреда.

Как сообщается, мужчина получил травму, когда вступил в конфликт со стражем порядка. Полицейский ударил его в висок, а после этого пнул ногой, попав в область глаза. Полученная травма оказалась настолько серьезной, что пострадавшему смогли оказать помощь лишь в краевом центре, сообщает krsk.kp.ru.

В отношении драчуна в погонах возбудили уголовное дело. Однако пострадавший также решил наказать своего обидчика и обратился в суд. Долгие разбирательства закончились в его пользу. Слуги Фемиды постановили выплатить пострадавшему двести тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить часть расходов на лечение и перелет в Красноярск.