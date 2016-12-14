Госдума: Россия должна потребовать компенсацию за перенос ЧМ по бобслею из Сочи

Одной из главных тем для обсуждения в последние сутки стало решение Международной федерации бобслея и скелетона, которая постановила перенести чемпионат мира из Сочи в другую страну. Ранее свой комментарий по этому поводу предоставил Кремль. Теперь стало известно, как отнеслись к данному решению в Федерации бобслея России.

Спортсмены РФ не стали сопротивляться и смирились. В Федерации бобслея России отметили, что таким образом хотят продемонстрировать готовность к сотрудничеству и сохранению единства в спортивной среде. Однако было отмечено, что в сложившейся ситуации устроить праздник не получится, сообщает mk.ru.

А вот парламентарии «проглотить обиду» не намерены. Член Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев заявил, что необходимо потребовать компенсацию затрат, которые понесла Россия при подготовке к проведению ЧМ. И речь в данном случае идет о колоссальной сумме.

Кстати, уже стало известно о том, какая страна выразила готовность принять чемпионат мира у себя. Как сообщается, Германия заявила, что у нее есть все условия для проведения спортивного мероприятия такого масштаба.