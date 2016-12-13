Эксперты: заключенного в США решили казнить повторно из-за Трампа

Эксперты попытались объяснить необычный случай, который произошел в США. Они высказали свое мнение по поводу того, почему американцы решили казнить заключенного во второй раз.

Как уже сообщалось, первая попытка лишения жизни осужденного за изнасилование и убийство 14-летней девочки, закончилась неудачей. У заключенного не смогли нащупать вены для введения инъекции. При этом все восемнадцать попыток сделать смертельный укол сопровождались плачем и криками осужденного.

Это произошло в 2009-м году. Тогда после неудачной попытки казни, заключенного оставили в покое. Однако теперь вдруг вспомнили об этом осужденном, который все семь лет находился в тюрьме.

По словам правозащитника Владимира Комсолева, судьи первого судебного состава московского судебного участка Первого арбитражного третейского суда, такое могло произойти по двум причинам, сообщает mk.ru.

Во-первых, сменился президент США, а потому чиновники могут «подчищать» незавершенные дела. А во-вторых, промедление могло произойти из-за сложностей процедуры смертной казни, которая существует в Америке. Приведение подобных приговоров в исполнение расписано на несколько лет вперед. И втиснуться в эту очередь из-за непредвиденных событий очень сложно.