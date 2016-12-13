Живодер устроил онлайн-трансляцию казни своего кота

О невероятном по своей жестокости поступке сообщили пользователи одного из интернет-форумов. Они рассказали, что стали очевидцами расправы над котом, которая транслировалась владельцем животного в режиме он-лайн.

Как сообщается, хозяин снимал на видео казнь своего домашнего питомца. Он повесил кота, объяснив свой поступок тем, что животное плохо себя вело, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также стало известно, что пользователь пошел дальше, когда его зрители усомнились в подлинности увиденного. По некоторым данным, он решил доказать, что все происходящее было в действительности. Хозяин кота отрезал уши животного, сделал фотографии и выложил их в Сеть.