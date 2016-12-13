ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу ПУТИНУ

От участников «Круглого стола» - ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, Москва 22 ноября 2016 года.

О переносе на 14 декабря (вместо 26 апреля) ранее установленного Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также об учреждении для них специальной государственной награды -

Почётной медали «За участие в ликвидации радиационных аварий и катастроф и их последствий».





Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Нас осталось мало - ликвидаторов невиданной в мире катастрофы. Мы

обращаемся к Вам с этим посланием в надежде, что будет увековечена память подвига советского народа в трагические дни 1986 года.

Самая тяжёлая в истории человечества техногенная радиационная катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года явилась основанием для объявления в 2003 году Генеральной Ассамблеей ООН этой даты «Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф», что отмечается во всех уголках земного шара, в том числе и в России. Во всём мире общепринято, что в трагические дни скорби по жертвам невозможно в торжественной обстановке чествовать победителей в тяжелейшей борьбе с радиацией - участников ликвидации последствий аварий и катастроф.

Как известно, важнейший этап ликвидации катастрофы - локализация аварии на ЧАЭС - осуществлён 14 декабря 1986 года. Именно к этой дате был построен над разрушенным энергоблоком № 4 комплекс защитных сооружений - объект «Укрытие», обеспечивший безопасность окружающего мира. Благодаря этому была завершена ликвидация последствий катастрофы практически во всей 30-ти километровой зоне в середине декабря 1990 года.

Однако в бытность Президентом России Медведева Д.А. эти два совершенно разных по характеру события - день трагической аварии и время героической ликвидации её последствий - были совмещены в одну дату, 26 апреля, Федеральным Законом от 1 апреля 2012 г. № 24-ФЗ с внесением изменений в действующий Закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Тем самым ликвидаторы, родственники погибших и пострадавших были поставлены в нелепое положение. Такое совмещение равносильно тому, как если бы ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны стали чествовать 22 июня вместо 9 мая, что оказалось бы кощунством. Необходимость устранения такого состояния с ликвидаторами-чернобыльцами очевидна.

В опубликованных 26 апреля 2016 года приветствиях Президента России, Патриарха Московского и Всея Руси, Министра обороны, Генерального директора Госкорпорации «Росатом» и Мэра Москвы приведены справедливые слова о героизме и самоотверженности ликвидаторов катастрофы и её последствий. Однако действия чиновников Администрации Президента Российской Федерации свидетельствуют о пренебрежительном отношении к их заслугам перед страной. Вам представлены 1 марта с.г. (рег.№ 200431 и №25807 от 19.04.2016 в Администрации) предложения 25-ти инициаторов в виде проекта Указа Президента России по данному вопросу, поддержанные Министерством обороны, Росатомом, МЧС, Минфином и Минтрудом России. Несмотря на это, Управление Президента РФ по государственным наградам безосновательно их не приняло и отказало в рассмотрении на Комиссии при Президенте РФ по государственным наградам вопроса об учреждении специальной государственной награды для участников ликвидации аварий и катастроф, в том числе ветеранов подразделений особого риска и участников создания ядерного щита России - Почётной медали. Таким образом, принятые ещё в 1993 году распоряжение Президента России и Постановление Верховного Совета Российской Федерации об этом остаются неисполненными.

Мы, участники «Круглого стола», считаем и сейчас, спустя 30 лет: что бы ни делали наши недоброжелатели, - всё равно будет жить в веках народная память о самоотверженном труде людей, в течение почти 5 лет сражавшихся без оружия в руках с невидимым и коварным врагом - радиацией, что сопоставимо с крупнейшими операциями Великой Отечественной Войны. В этом сражении они вышли победителями и потому, что практически все проявили «...беспримерное мужество, а порой и самопожертвование ради спасения других...». Локализация за 6 месяцев планетарного масштаба радиационной катастрофы - поистине героический подвиг. Значительно менее тяжёлая авария на японской АЭС Фукусима-1 не локализована до сих пор, - а прошло 5,5 лет.

Просим Вас лично рассмотреть вопросы о переносе на 14 декабря ранее установленного 26 апреля - Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также об учреждении для них государственной награды - Почётной медали, и принять положительное решение.





Антошкин Н.Т., депутат Государственной Думы, Герой Советского Союза, ликвидатор аварии - руководил действиями вертолётчиков; Бочаров Л. Л., главный инженер по возведению защитных сооружений над реактором - объекта «Укрытие»; Драч Л.П., Заместитель Министра атомной энергетики СССР, ликвидатор с первого дня аварии; Корсун Ю.Н., Заместитель Министра энергетики и электрификации СССР; Поздышев Э.Н., директор Чернобыльской АЭС после аварии; Самойленко Ю.Н., Герой Социалистического Труда - руководитель группы по очистке уцелевших конструкций энергоблока от радиоактивных обломков и по дезактивации зданий; Семенов Ю.К., Заместитель Председателя Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу; Шмаков В.О., вертолётчик, полковник в отставке, автор рисунков медалей; Шашков А.С., зам. начальника горячей лаборатории Института атомной энергии имени И.В. Курчатова и другие (всего 25 подписей).

Обращение поддерживают: Министр атомной энергетики СССР Николай Федорович Луконин, Герой Социалистического Труда; Николай Иванович Рыжков - Председатель Совета Министра СССР, член Политбюро ЦК КПСС; Владимир Иванович Долгих - Секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда.

Открытое письмо инициировано Драчом Леонидом Павловичем электронный адрес cavy.vanilla@yandex.ru

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