В Керчи находится античный город, способный стать сенсацией в сфере туризма

В Керчи готовят обращение к президенту России. Владимира Путина просят обратить внимание на древнегреческий город Пантикапей, который способен совершить «революцию» в области туристического и экономического развития всего полуострова.

Пантикапей появился в конце седьмого века до нашей эры. Сейчас он находится на территории Керчи. Однако его судьба, по словам гендиректора Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, находится в руках президента России, сообщает «АН-Крым».

Татьяна Умрихина предлагает присвоить городу статус музейного объекта. Тогда он сможет получать финансирование для своего развития и станет настоящей сенсацией. Эксперты считают, что это позволит привлечь значительную часть туристов на полуостров.