В следующем году в Москве подорожает проезд в общественном транспорте

Руководство Москвы утвердило увеличение тарифов на услуги общественного транспорта. Как сообщается, уже с начала следующего года жителям и гостям столицы придется платить за проезд в среднем на семь с половиной процентов больше. Причем подорожание коснется как наземного, так и подземного транспорта.

К примеру, стоимость одной поездки у водителя поднимется до пятидесяти пяти рублей. Двадцать поездок обойдутся в семьсот двадцать рублей, а шестьдесят в одну тысячу семьсот рублей, сообщает rg.ru.

При этом отмечается, что транспортники настаивали на увеличении стоимости их услуг в два раза больше того, что было утверждено. Однако власти решили, что такое подорожание будет слишком резким, и постановили добавить финансирование транспортникам.