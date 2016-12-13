Экологи назвали самых ответственных нефтяников и газовиков

В Москве состоялась церемония награждения наиболее экологически ответственных нефтегазовых компаний страны. Рейтинг «Здравый смысл» определяли специалисты Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF – Россия) при участии консультационной группы «Креон», Минприроды России и Национального рейтингового агентства.

Не секрет, что рейтинг рейтингу рознь, в том числе и в экологии. Были известны случаи, когда места в рейтингах распределялись не на основе объективных критериев, а за счет личных связей и даже коррупционных аспектов. Нынешний рейтинг является счастливым исключением, поскольку его результаты, по сути, может перепроверить каждый желающий, проанализировав все открытые источники об экологической деятельности нефтегазовых компаний.

«Мировое сообщество особое внимание уделяет принципам «зеленой» экономики, - сообщил на церемонии подведения итогов Алексей Книжников, возглавляющий программу экологической политики ТЭК WWF России. - Методика рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний, разработанная WWF России, оказалась очень эффективной. Такого рода исследования позволяют, как позитивно мотивировать нефтегазовые компании на внедрение лучших экологических практик, так и развивать диалог между бизнесом и обществом по вопросам охраны окружающей среды».

Диалог получился действительно реальным, а не показным. На самой церемонии рейтинга со стороны организаторов звучали не только слова приветствия и благодарности, но и порой довольно острая критика в адрес нефтяников. Например, тот же Алексей Книжников обратил внимание на проблему «исчезающих файлов», когда перед формированием рейтингов нефтяные компании сначала вывешивают в открытом доступе свои экологические показатели, а затем с их сайтов эти файлы внезапно «куда-то пропадают». Никуда не исчезло и печальное замалчивание фактов разливов нефти, умышленное завышение реальных показателей утилизации попутного нефтяного газа и другие отраслевые проблемы.

Тем престижнее было в условиях конкуренции попасть в призеры «Здравого смысла», где оказались Сахалин-Энерджи, Газпром и Сургутнефтегаз. Именно компания из югорского Сургута неизменно находится в первой тройке все три года, что проводится этот рейтинг. В 2016 году ожидаемые затраты на реализацию природоохранных мероприятий составят свыше 18 миллиардов рублей. Всего за последние 10 лет Сургутнефтегаз инвестировал в экологию почти 200 миллиардов, обращая при этом особое внимание на охрану заповедных зон, таких как природный парк «Нумто» в Белоярском районе ХМАО-Югры. Кстати, политика по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера также учитывалась при составлении рейтинга.

«При ведении хозяйственной деятельности на территории «Нумто» Сургутнефтегаз сделал приоритетным поддержание экологического равновесия и обеспечение максимальной сохранности исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных народов, - говорит начальник управления экологической безопасности и природопользования компании Любовь Малышкина. – В нашей компании даже утверждена специальная инструкция, как сотрудники должны себя вести на особо охраняемых природных территориях, в местах традиционного природопользования ханты, манси, лесных ненцев. В частности, на священных землях много запретов: нельзя ничего трогать, рубить деревья, нарушать покой мира духов, которым поклоняются местные жители. И кстати, они в свою очередь, такое обращение очень ценят».

Если посмотреть на ситуацию в отрасли в целом, то за последние два года среднеотраслевые экологические показатели улучшились. Средние удельные выбросы в атмосферу снизились, а средний коэффициент утилизации попутного нефтяного газа, наоборот, повысился.

Как подчеркнул в своем обращении к участникам рейтинга «Здравый смысл» заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, одним из ключевых факторов Энергетической стратегии России является как раз снижение негативного воздействия на экологию. В частности, предполагается к 2035 году повысить с 72% до 90% глубину переработки нефти и достичь показателей утилизации извлекаемого ПНГ на уровне не менее 95%. Но уже сегодня некоторые российские компании вплотную приблизились к этим значениям или даже превысили их.

«Завод Пермнефтеоргсинтез, входящий в группу Лукойл, обеспечивает глубину переработки 98% - это лучший результат в России», - подчеркнул Кирилл Молодцов и один из лучших в мире. Отметим, что компания Сургутнефтегаз утилизирует более 99% попутного нефтяного газа.

«Работая в тесном контакте с администрацией ХМАО-Югры, сотрудничая с МГУ имени Ломоносова, Почвенным институтом имени Докучаева, Санкт-Петербургским центром экологической безопасности Российской Академии наук, другими ведущими научными организациями, мы применяем только экологически чистые технологии бурения, например, используя уникальную «безамбарную» технологию строительства скважин. Неудивительно, что даже Минприроды России рекомендует другим компаниям использовать наши технологии», - отметила Любовь Малышкина.

Директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц отметил, что в выборку рейтинга вошла 21 компания, занимающаяся добычей углеводородов. Главными критериями оценки выступали экологическая прозрачность компании, ее воздействие на окружающую среду и экологический менеджмент, причем данная методология открыто обсуждалась со всеми заинтересованными сторонами. Результаты рейтинга тоже можно увидеть в открытом доступе и узнать, к примеру, что из 21 компании 15 продемонстрировали достаточный уровень информационной открытости, а 6 ограничились кратким раскрытием сведений об экологических аспектах деятельности.

Лидеры рейтинга «Здравый смысл» регулярно публикуют на своих официальных сайтах максимально подробную информацию, не замалчивая никаких инцидентов на производстве. Тот же Сургутнефтегаз сообщает, что в 2016 году аварий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов, не допущено. При этом произошло 10 инцидентов, в том числе 7 инцидентов - на трубопроводах по причине коррозии, 2 - из-за несанкционированных врезок, и один раз произошла разгерметизация газопровода по причине дефекта монтажного сварного соединения. Все экологические последствия этих происшествий уже устранены. Подобная открытая позиция присуща и другим компаниям, возглавляющим рейтинг, который, кажется, полностью оправдывает свое название.