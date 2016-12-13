Четвертая волна: в Москве определили, что еще пойдет под снос

Администрация Москвы утвердила список из 54 объектов, которые в ближайшее время будут снесены как незаконно построенные. О четвертой волне борьбы с самостроем заявили 13 декабря в столичном ГИБДД.

Сообщается, что в списках под снос фигурируют торговые палатки на Грузинском валу, Строительный центр в Духовском переулке и обувной гипермаркет на Кронштадском бульваре, передает republic.ru.

После сноса власти освободят площадь в 19 тысяч квадратных метров. Известно, что 12 из строений, что подвергнутся сносу, находятся в технической зоне метро, а три десятка строений стоят прямо на системах коммуникаций и газоснабжения Москвы.

Впервые самострой в Москве стали сносить в ночь на 9 февраля 2016 года.