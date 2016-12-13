В Челябинске обсудили культурное взаимодействие России и Казахстана

В Челябинске сегодня, 13 декабря, состоялся международный круглый стол на тему «Культурное пространство России и Казахстана: традиции и инновации межкультурного взаимодействия». Мероприятие, главным организатором которого выступил фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество», было проведено в ЮУрГУ.









Эксперты двух стран при помощи видеомоста обсудили перспективы на векторы развития культурных взаимоотношений России и Казахстана.

Как уточнил президент фонда социально-экономического развития, проректор ЮУрГУ по международной деятельности, профессор Виктор Каточков в приветственном слове, культура является ключевым фактором развития сотрудничества между двумя странами, основой их стратегии экономического и духовного развития, фундаментом для роста экономики. Не зря она всегда находится под пристальным вниманием властей. По мнению профессора, именно Казахстану и России принадлежит довлеющая роль в развитии и взаимопроникновении культурных и экономических коммуникаций стран постсоветского пространства.









Эксперты из России и Казахстана в рамках оживленной дискуссии рассмотрели широкий спектр вопросов культурного взаимодействия и диалога культур на пространстве Центрально-Азиатского региона. Было подчеркнуто, что плодотворное сотрудничество двух братских стран в области культуры, науки и образования во многом опирается на четкое межнациональное сотрудничество, на плодотворную деятельность национальных диаспор, что помогает выявлять и предотвращать проблемные ситуации, гарантирует свободное и равноправное развитие культур разных народов.

Профессор Ирина Окольнишникова особо отметила, что для того, чтобы упростить коммуникацию между представителями России и Казахстана, стоит строить ее при помощи русского языка. Для развития взаимоотношений и взаимопонимания фонд открывает курсы русского языка.









Чудесным окончанием творческого вечера стал Фестиваль культур братских народов, который подготовили студенты. Всех участников мероприятия познакомили с культурными традициями, обрядами, тонкостями приготовления блюд национальной кухни и праздниками различных народов мира.