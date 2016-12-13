ФАС прокомментировала возможность подорожания и дефицита бензина

Заявление о возможном повышении ЛУКОЙЛом цен на бензин на 8-12 процентов в следующем году, которое сделал глава компании, не осталось без внимания Федеральной антимонопольной службы. Не исключено, что Вагиту Алекперову будет вынесено предупреждение.

ФАС расценило высказывание руководителя компании, как призыв. По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, точно спрогнозировать будущие цены на топливо не просто. Зато легко такими заявлениями определить согласованные действия остальных участников рынка, сообщает rbc.ru.

Само ведомство считает, что формировать стоимость топлива в следующем году будут, как понижающие, так и повышающие факторы. Также в ФАС заявили, что дефицита бензина в нашей стране из-за сокращения добычи нефти не произойдет. Россия сможет обеспечить потребности внутреннего рынка.