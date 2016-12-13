Оркестру хабаровской Нацгвардии запретили петь про “лабутены” из-за православных активистов

Православные активисты добились запрета на исполнение военным оркестром Национальной гвардии Хабаровска хита "Экспонат" и других песен группы “Ленинград”.



Возмущение активистов вызвало исполнение оркестром хита “Экспонат” на фестивале “Амурская волна” в мае этого года. По мнению председателя новосибирского отделения движения “Народный собор” Юрия Задои, песня пропагандирует сквернословие, курение и употребление алкоголя и исполнять ее публично - недостойно.

В связи с обращением активистов скандальный хит был исключен из репертуара оркестра. Теперь музыканты играют только песни патриотической направленности.