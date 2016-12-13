На дорогах Абакана водителей встречала “смерть с косой”

ГИБДД Абакана провела необычную акцию, которая для автолюбителей стала настоящей “шокотерапией”. Целью инспекторов было напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим на дорогах.

На протяжении целого дня на всех въездах в столицу Хакасии можно было увидеть знак, ограничивающий скорость до 60 км/ч, а за ним - “смерть с косой”. В качестве жутковатого персонажа выступили переодетые в черный балахон волонтеры - студенты местных ВУЗов и членами автоклуба "R-CAM".

В ГИБДД полагают, что проведенная акция будет более эффективной, чем обычные мероприятия, направленные на профилактику дорожных аварий.

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