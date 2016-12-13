Тверская область стала одной из самых дорогих в России для иностранных работников. Авторы идеи преследовали две цели: увеличить поступления в бюджет и, сократив приток трудовых мигрантов, дать возможность трудоустроиться местным жителям.



В 2015 году субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать стоимость патента для иностранцев, желающих трудиться на их территории. Происходит это путем установки регионального коэффициента. Как правило, ежегодно.



Депутаты Законодательного Собрания Тверской области одобрили предложение Правительства региона, утвердив увеличение коэффициента с 1,9 до 2,56. Таким образом, стоимость патента с января 2017 года вырастет с 3,4 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц и станет одной из самых дорогих в России.



Для сравнения, в Томской области со следующего года патент будет стоить 3,2 тыс., во Владимирской области 3,5 тыс., в Белгородской области 4,2 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области патент обойдется иностранцу в 3 тыс., а в Москве в 4,2 тыс. рублей ежемесячно.



По данным управления по вопросам миграции УМВД РФ по Тверской области, в 2015 году на территории региона было выдано 23 тыс. патентов на осуществление трудовой деятельности. Это принесло в консолидированный бюджет области доходов на сумму 399,2 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года выдано чуть больше 15 тыс. патентов. В консолидированный бюджет Тверской области поступило 348,4 млн. рублей. Ожидается, что в конце года эта сумма вырастет до 449,9 млн. рублей. В Правительстве Тверской области прогнозируют, что, несмотря на удорожание патента, поступление в бюджет региона в 2017 году увеличится.



При этом члены регионального Правительства и депутаты парламента не скрывают, что главный мотив повышения стоимости патентов — сократить количество трудовых мигрантов в регионе, высвободить рабочие места для жителей области.



- Мы проголосовали за повышение стоимости патента, потому что решили поддержать предложение Правительства региона, - сказал в беседе с нашим журналистом Константин Буевич, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам. - Отмечу, что данное решение — не догма. Мы сможем его пересмотреть в течение 2017 года, если что-то пойдет не так. Главное — вовремя получать информацию от работодателей и налоговых служб региона.



Константин Буевич, как и другие проголосовавшие депутаты, считает, что жители Тверской области должны не стоять на бирже труда, а работать, пусть и на низкоквалифицированной работе. А власть должна создать для этого все условия.



Задачу, которую поставило перед собой Правительство региона – сокращение числа трудовых мигрантов - выполняет и сама жизнь. С каждым годом в Тверскую область едет все меньше иностранцев. Так, по данным управления по вопросам миграции УМВД РФ по Тверской области, в 2014 году в регион приехало 73,2 тыс. иностранцев. В 2015 году их количество сократилось до 66,6 тыс. За 10 месяцев этого года в Верхневолжье прибыли 52,4 тыс. жителей зарубежных стран. Приезжают в регион преимущественно из Узбекистана (30,1% от общего числа), Украины (15,9%) и Таджикистана (13,9%). Далее с большим отставанием идут Молдова, Азербайджан, Армения и Беларусь.



Однако рынок труда постепенно сужается, а потому регионы его регулируют самостоятельно, в зависимости от того, какой результат хотят получить. Например, варьируя стоимостью патента - подорожание его сразу на 44%, безусловно, еще более резко сократит приток иностранцев в Тверскую область.

Читайте также:

Другие новости Тверского региона

Все новости дня