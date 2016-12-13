Полицейские назвали станции метро, на которых орудуют карманники

Московская полиция назвала самые криминальные станции столичной подземки, где наблюдается наибольшая активность карманников. Всплеск краж приходится обычно на канун 1 сентября и Нового года.

В это время россияне озабочены выбором подарков, поэтому берут с собой больше наличности, что только на руку воришкам, хорошо изучившим поведение рассеянных пассажиров. По данным «Известий», лидером по числу краж является перегон «Парк Культуры» — «Таганская» Кольцевой линии. Известны полицейским и другие криминальные участки. Это «Савеловская» — «Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Третьяковская» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии, «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Китай-город» — «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии.

Правоохранители советуют пассажирам метро бумажники носить во внутренних карманах одежды, не хранить банковские карты и PIN-коды в одном месте, сумки и барсетки носить перед собой и покрепче держать свои гаджеты, стоя возле дверей. Обычно грабители выхватывают телефон перед самым закрытием дверей, когда их жертва не может броситься в погоню.



