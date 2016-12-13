Горбачев поделился мнением о Путине и Трампе

Первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину и к избранному президенту США Дональду Трампу.

В ходе своего интервью Ассошиэйтед Пресс экс-президент отметил, что Трампу не хватает опыта в политике. Тем не менее, Горбачев посчитал, что этот факт может быть полезен при дальнейшей деятельности Трампа на посту президента.

Что касается Путина, то Горбачев признался, что критиковал ряд его решений, однако считает его достойным лидером и сильной личностью.

Бывший президент также заявил, что текущая ситуация в мире требует союза между Россией и США. Если же диалог не будет налажен, начнется наращивание военной мощи.

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