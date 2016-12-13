Общежитие в Керчи: жизнь словно на пороховой бочке

В Керчи жители общежития, расположенного по улице Кавказской, оказались перед сложным выбором: ежедневно подвергаться риску в связи с угрозой взрыва газовых баллонов или вообще остаться без возможности готовить пищу.

Несмотря на требования безопасности, в общественных кухнях, которых на каждом этаже по четыре, размещены газовые баллоны. Жильцы опасаются, что рано или поздно это обернется трагедией.

У проверяющих организаций единства на этот счет тоже нет. Как сообщает “АН-Керчь”, замглавы администрации Керчи предписал демонтировать баллоны, однако в отчетах МЧС указано, что в ходе проведенных проверок они обнаружены не были.

Есть, конечно, еще один вариант: пользоваться электроплитками, но в обветшалом здании это означает практически стопроцентную вероятность возникновения пожара. Капитальный ремонт, который сейчас ведется в общежитии, предполагает только замену сантехнических труб в помещениях общего пользования.

Найти выход из сложившейся ситуации жильцы не могут.

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