Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что на территории бывшего СССР в будущем возможно образование похожего союза государств, который возникнет на добровольной основе.

В своем интервью ТАСС, приуроченном к 25-й годовщине распада Советского Союза, Горбачев заявил, что не исключает возможности возникновения нового союзного государства, в состав которого войдут все прежние члены СССР. При этом он подчеркнул, что это будет уже совсем новый союз, несмотря на то, что образуется он в прежних границах и в прежнем составе.

Кроме того, Горбачев признался, что чувствует свою долю ответственности за распад СССР, несмотря на то, что до конца пытался сохранить союзное государство единым.

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