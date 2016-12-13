Российские деньги станут частично прозрачными и будут светиться, - такие новшества внедряет завод по производству купюр АО «Гознак». Новые технологии призваны усилить защиту денег от подделки.

Предприятию «Гознак» выданы новые патенты на защиту купюр, передает «Лайф». Один патент касается бумаги с прозрачными участками, другой – специальных волокон на бумаге для денег, которые светятся при обычном освещении.

Купюры с прозрачными участками уже выпускает Австралия и Гонконг, но это купюры пластиковые, а российский производитель денег будет делать прозрачную бумагу, точнее, бумагу с прозрачными участками. «Окна» на деньгах будут изготовляться путем локальной пропитки отдельных участков купюры глицидиловыми эфирами моно- и полиатомными спиртами. Такую бумагу хотят использовать и для изготовления документов, сертификатов и т.п.

Гознак изобрел светящиеся волокна, которые станут денежной купюре дополнительной защитой. Деньги с такими волокнами будут светиться при обычном освещении, их не надо будет просвечивать ультрафиолетом, чтобы убедиться в подлинности купюр.

Специалисты уже предполагают, что новые деньги потребуют перенастройки банкоматов.