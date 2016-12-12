В районах Подмосковья запретят дачное строительство

Власти Московской области готовят список особо ценных земель сельхозугодий, на которых будет запрещено дачное строительство. Сообщается, что под «дачный запрет» попадет до 30 процентов всех территорий.

Список сельхозугодий, где дачи строить будет нельзя, появится уже до конца текущего года, передает РБК.

Известно, что в список войдут территории, общая кадастровая стоимость которых превышает 50 миллиардов рублей.

К перечню особо ценных власти Подмосковья отнесли более 11 тысяч земельных участков общей площадью порядка 530 тыс. га, а это – почти треть всех сельхозугодий области. Лидер по количеству ценных земель - Волоколамский район (1494 участка), а самые «дешевые» подмосковные регионы – Балашихинский и Химкинский, - по три ценных участка в каждом районе.