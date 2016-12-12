"Я не знала,что дети могут умереть"

Нерадивая 20-летняя мать бросила маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней. Годовалый мальчик умер, а за жизнь двухлетней девочки сейчас борются медики.



Эта леденящая душу история, которую до сих пор продолжают обсуждать пользователи практически всех социальных сетей, произошла в Киеве. Как стало известно "СоцИнформБюро", в Киеве 20-летняя женщина оставила двух малышей - годовалого мальчика и двухлетнюю девочку - на девять дней дома одних без присмотра. Все это время горе-мать проводила с любовником. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила, что мальчик умер, а его сестра находится в бессознательном состоянии.



Оказалось, что женщина не просто закрыла детей в квартире, но еще и подперла дверь комнаты, в которой они находились, чтобы малыши не смогли выйти. Из еды у детей было только несколько конфет. Самое страшное, что малыши пытались выбраться из квартиры, искали лазейки, чтобы хоть кого-то позвать на помощь. У входных дверей маленькие дети даже вырвали линолеум. Каждое утро и каждый вечер соседи слышали плач детей. Есть информация, что соседи вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка постучали в дверь, но им никто не открыл, и они уехали. О том, что дети закрыты в квартире, знала их бабушка, мать Владиславы. Она даже приносила детям еду, но не смогла зайти в квартиру и вернулась домой.

продолжение материала на портале "СОЦИНФОРМБЮРО" 08.12.16