Белорусский спецназ будет защищать россиян от террористов

Стало известно о новых шагах в сфере сотрудничества между Россией и Белоруссией. Речь идет о борьбе с терроризмом.

Две страны договорились о взаимодействии в области проведения специальных операций. Мероприятия направленны на предотвращение террористической деятельности и ликвидацию преступных группировок. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщает ria.ru.

Данный документ дает «добро» на участие белорусских подразделений специального назначения в контртеррористических операциях на территории родной страны, а также России. Также сообщается, что относительно соглашения будут проведены переговоры.