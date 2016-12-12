Новый скорый Саратов-Ростов пройдет через Волгоград

С 24 декабря 2016 года на Приволжской железной дороге начнет курсировать новый скорый поезд № 215/216 сообщением Саратов – Ростов формирования Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».

В пути его следования предусмотрены остановки на станциях Карамыш, Петров Вал, Волгоград-1, Суровикино, Обливская, Чернышково, Морозовская, Тацинская, Белая Калитва, Лихая, Зверево, Сулин, Шахтная, Новочеркасск.

В состав поезда включены вагоны всех категорий – купейные, плацкартные и сидячие. Стоимость проезда от Саратова до Ростова варьируется от 1 098 руб. до 3 279 руб. в зависимости от класса вагона, от Волгограда до Ростова – от 738 руб. до 2 216 руб.

С 24 декабря отправление из Саратова по четным датам в 17:10 мск (в 18:10 по местному времени), отправление из Волгограда по нечетным датам в 01:16 мск, прибытие в Ростов по нечетным датам в 12:28 мск.

Время в пути от Саратова до Ростова – 19 час. 18 мин., от Волгограда до Ростова – 11 час. 12 мин.

С 25 декабря отправление из Ростова по нечетным датам в 16:08 мск, отправление из Волгограда по четным датам в 04:40 мск, прибытие в Саратов по четным датам в 11:06 мск (в 12:06 по местному времени).

Время в пути от Ростова до Волгограда – 11 час. 47 мин., от Ростова до Саратова – 19 час. 58 мин.

Получить подробную информацию о графике движения поезда и стоимости проезда пассажиры смогут на вокзалах и в билетных кассах, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.