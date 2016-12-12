Девочка Лилия и домашнее насилие

В Подмосковье пешеходы погибли под колесами авто пьяной сотрудницы полиции |Стали известны все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов |Определились соперники «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» по плей-офф ЛЕ |В Кремле считают, что США уклоняются от сотрудничества по Сирии |На депутата Рады Надежду Савченко жалуется ее же партия "Батькивщина" |Песков отказался считать захват Пальмиры уроном для репутации России |Житель Астрахани выбросил с десятого этажа беременную собаку |Лыжник Устюгов выиграл «золото» в спринте на этапе Кубка мира в Давосе |Объявлено имя нового главного тренера ЦСКА |Южная Корея заинтересовалась проектом высокоскоростной магистрали на Урале |Россияне выиграли рекордное количество наград на ЧМ по плаванию на короткой воде |ДТП с пассажирским автобусом произошло под Брянском, двадцать пострадавших |Кремль надеется на профессионализм нового госсекретаря США |Студент из Ульяновска сядет на восемь лет после развратной вечеринки |Рубль заметно укрепился на фоне подорожания нефти первый раз за последний год |Владелец Hummer, который катался у здания МГУ, арестован |В Тульской области школьницу могла задушить собственная собака |Абдурахимов получил несколько переломов в ходе боя с Льюисом |Во Владивостоке завершился Суперкубок России по ММА |Житель Москвы в течение десяти лет держал в сексуальном рабстве жену и детей |Башенный кран рухнул на рабочего в Самаре |Тело мужчины было обнаружено на ветке дерева в Санкт-Петербурге |Очередные гонки мажоров: полиция задержала у МГУ девушку на Hummer |Россия «проест» Резервный фонд в 2017 году |Пассажиров высадили из состава в петербургском метро из-за поломки |В одном из домов Воронежа взорвался газовый баллон |В Новгородской области двое детей провалились под лед и погибли |В ХМАО десять детей отравились угарным газом |Министр обороны Великобритании считает Россию конкурентом, а не партнёром |Мажорами, проехавшимися на внедорожнике по газонам МГУ, занялась полиция