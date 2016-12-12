Девочка Лилия и домашнее насилие
12 декабря 2016, 15:08 [«АН-онлайн», А. Петракова ]
Если верить статистике, в нашей стране самая большая угроза для детей - их собственные родители, а вовсе не педофилы и насильники. По данным опроса Левада-центра, в прошлом году подавляющее большинство взрослых россиян не считали собственного ребенка полноправным человеком. 41(!) процент респондентов думают, что у них есть право бить собственного ребенка.
Ежегодно в России 2 млн. детей и подростков подвергаются избиению в семьях. В среднем, 26 тыс. детей становятся жертвами преступных посягательств со стороны отцов и матерей. 2 тыс. несовершеннолетних кончают жизнь самоубийством, спасаясь от семейной «любви и нежности». 60-70 процентов жертв не обращаются за помощью в правоохранительные органы. 97 процентов уголовных дел, связанных с домашним насилием, не доходят до суда. За редким исключением!
Не так давно в Смоленске рассмотрели уголовное дело об избиении двухлетней Лили. Отец высек малышку за невинную шалость и поплатился за это.
Спартанец
Когда в брачной корзине миллион, невесте полагается быть разборчивой. Если миллиона нет, зато есть «балласт» - шестилетка от первого брака, почти каждый мужчина хорош и пригож. А Вадим Каплунов действительно походил на сказочного принца. Того самого, который «на белом коне». Обаятельный, надежный. По характеру и повадкам – настоящий спартанец! Карина влюбилась без памяти.
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