РМК дали огромный кредит

Русская медная компания совместно с координатором синдицированного кредита Natixis рассказали о заключении сделки на выдачу кредита общей суммой 300 миллионов долларов, которые необходимо будет выплатить в течение пяти лет. Главная цель взятых кредитных обязательств – рефинансировать текущий предэскпортный кредит и реализовать запланированные корпоративные цели группы компаний.

Количество заявок от международных банков на данный кредит оказалось значительно выше, чем требовалось изначально. Всего к этой сделке присоединились шесть банков из России, Великобритании и Франции.

Как подчеркнул вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик, Это может говорить лишь о том, что группа Русской медной компании имеет высокое доверие на международном рынке.