В США продавцы магазина подарили подростку игровую приставку за фанатизм

Продавцы специализированного магазина по-своему оценили преданность подростка электронным играм. Они на свои собственные деньги подарили пареньку на Рождество его любимую игровую приставку Nintendo Wii U.

Нью-Йоркский подросток не поверил, что это происходит с ним, когда он в очередной раз зашел в магазин, чтобы поиграть на приставке, а ему сказали, что теперь она - его собственность, передает ТАСС.

Продавцам долго пришлось объяснять фанату компьютерных игр, что теперь эта приставка принадлежит ему, и это не розыгрыш. В России аналогичная игровая консоль стоит порядка 30 тысяч рублей, так что подарок получился не из дешевых.

Сообщается, что один из менеджеров магазина даже предложил довезти мальчика до дома, чтобы он не ходил по улице с такой дорогой вещью. Так что теперь подросток снова верит в Санта-Клауса.