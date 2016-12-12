Совет Федерации: напряженность в отношениях США и Китая может навредить России

В Совете Федерации России прокомментировали возрастающее напряжение в отношениях между США и Китаем, поводом к которому послужил телефонный разговор Дональда Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь.

Это событие крайне насторожило КНР, которая расценила прошедшие переговоры, как угрозу «единому Китаю». Ведь Поднебесная считает, то Тайвань входит в ее состав. Будущий американский лидер, в свою очередь, заявил, что не Пекину решать, с кем ему разговаривать.

В связи с этим американские СМИ сразу же начали рассказывать о том, что таких напряженных отношений между США и Китаем не было уже на протяжении десятков лет. При этом уточняется, что у России с КНР, наоборот, сейчас пик взаимопонимания.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, конфликт между Вашингтоном и Пекином может серьезно навредить не только мировой экономике, но и российской. В связи с этим Косачев призвал российскую дипломатию проявить все свое мастерство для стабилизации ситуации в общих интересах.