"Ельцин-центр" подает на Михалкова в суд

Сегодня стало известно, что "Ельцин-центр" намерен судиться со знаменитым российским режиссером Никитой Михалковым.

В суд подаст заместитель исполнительного директора заведения историк Никита Соколов. Как сообщает портал Ura.ru, поводом для иска стало высказывание Никиты Михалкова о том, что Соколов реабилитирует генерала Власова. Историк заметил, что это заявление в письме к Наине Ельциной является клеветой и абсолютно не соответствует действительности.

Соколов также продемонстрировал видеозапись, на которой зафиксирована дискуссия о проблемах, которые напрямую связаны с реабилитацией политических заключенных в рамках эпохи Иосифа Сталина.