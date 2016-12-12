В понедельник, 12 декабря, стало известно, что у Минздрава РФ есть план о включении в проект новой антитабачной концепции изменений, которые смогут ограничить распространение электронных сигарет.

Как сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай в ходе совещания ВОЗ, электронные сигареты могут приравнять к обычным, вследствие чего их распространение на территории страны в значительной мере сократится.

Предполагается, что уже до конца текущего года для общественного обсуждения будет опубликован проект вышеуказанной концепции, передает сегодня ТАСС.