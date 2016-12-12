Все сельские школы и больницы в России могут закрыться в ближайшие 20 лет

Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) рассчитали, что к 2023 году в российских деревнях может не остаться больниц, а к 2033-36 годам — сельских школ и поликлиник, если численность учреждений социальной сферы будет сокращаться в нынешнем темпе.



На основе данных Росстата авторы доклада сделали вывод, что за последние 15-20 лет количество сельских школ уменьшилось почти в 1,7 раза (с 45,1 тысяч в 2000 году до 25,9 тысяч в 2014 году), больниц — в 4 раза (с 4,3 тысяч до 1,06 тысяч), а поликлиник — в 2,7 раз (с 8,4 до 3,06 тысяч).



Авторы доклада «Россия — страна умирающих деревень», опубликованного на сайте ЦЭПР, сделали вывод, что власти оптимизируют сельскую инфраструктуру гораздо быстрее, чем сокращается численность населения в деревнях. За последние 15-20 лет численность сельского населения постоянно уменьшается за счет смертности, превышающей рождаемость, и миграционного оттока. В некоторых субъектах РФ доля обезлюдевших деревень превысила 20% — в основном, в регионах Центральной России и Севера.



В период между переписями 2002 и 2010 годов количество обезлюдевших деревень выросло более чем на шесть тысяч, более чем в половине деревень живут от одного до 100 человек. Эксперты пришли к выводу, что за последние 20 лет деревни и села не только не нарастили, но и в значительной степени утратили социальную инфраструктуру из-за «неолиберальной политики «оптимизации», которая особенно сильно затронула именно сельские территории.

продолжение материала на портале "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 11.12.16