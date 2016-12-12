В Китае прошел популярный международный конкурс красоты "Миссис Земной шар", в котором участвуют замужние женщины. Второе место в нем завоевала россиянка.

Нижегородке Юлии Ступишиной пришлось сразиться за победу с красавицами из шестидесяти восьми стран. Однако она уступила лишь представительнице Белоруссии.

Обворожительная Юлия потрясла китайцев не только своей русской красотой, но и великолепными нарядами. Она привезла на конкурс более десяти платьев. Наряды отражали мотивы сказок, а также различные эпизоды из истории страны, сообщает rg.ru.

Особенно впечатлило жителей Поднебесной платье в стиле Екатерины II. На его создание ушло более десяти метров шелка. Китайцы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться на память с русской красавицей.

















Фото: instagram.com