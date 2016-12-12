В понедельник, 12 декабря, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что знаменитый российский режиссер Никита Михалков сделал "Ельцин-центру" неплохую рекламу.

На своей страничке в социальной сети Twitter Ройзман отметил, что посещаемость заведения после заявлений Михалкова непременно вырастет. По словам главы Екатеринбурга, музей в "Ельцин-центре" является одним из самых посещаемых в регионе - не менее 800 человек в день.

Ранее вдова первого президента РФ Наина Ельцина выразила свое возмущение словами Михалкова о том, что вышеуказанное заведение разрушает национальное самосознание детей.